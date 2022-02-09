CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak sonunda %1,32, stokları ise %4,05 arttı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 15:11:07 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayı sonunda (21-31 Ocak), Ocak ayı ortasına (11-20 Ocak) kıyasla %1,32 artışla 2,01 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının ortasında, Ocak ayının başına (1-10 Ocak) kıyasla %1,05 artarak 1,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin de arttığı gözlendi. 31 Ocak tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ocak tarihine kıyasla 530.000 mt veya %4,05 artışla 13,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

28 Ocak tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 20 Ocak tarihine kıyasla değişiklik göstermeyerek 4.803 RMB/mt (758$/mt) seviyesinde yer almaya devam etti.