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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak ortasında %1,05, stokları ise %1,76 arttı

Salı, 25 Ocak 2022 11:34:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayı ortasında (11-20 Ocak), Ocak ayı başına (1-10 Ocak) kıyasla %1,05 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ocak ayının başında, Aralık ayının sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %0,6 düşerek 1,97 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin de arttığı gözlendi. 20 Ocak tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 10 Ocak tarihine kıyasla 220.000 mt veya %1,76 artışla 13,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

21 Ocak tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 10 Ocak tarihine kıyasla 50 RMB/mt veya %1,05 artışla 4.803 RMB/mt (758$/mt) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  ham çelik  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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