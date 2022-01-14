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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak başında %0,6 düşerken, stokları %14,39 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 13:54:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayı başında (1-10 Ocak), Aralık ayı sonuna (21-31 Aralık) kıyasla %0,6 düşüşle 1,97 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının sonunda, Aralık ayının ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %10,67 artarak 2,10 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin arttığı gözlendi. 10 Ocak tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 31 Aralık tarihine kıyasla 1,62 milyon mt veya %14,39 artışla 12,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Ocak tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 31 Aralık tarihine kıyasla 6 RMB/mt veya %0,13 artışla 4.753 RMB/mt (747$/mt) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  ham çelik  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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