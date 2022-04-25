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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan ortasında %0,52 arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 10:23:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayı ortasında (11-20 Nisan), Nisan ayı başına (1-10 Nisan) kıyasla %0,52 artışla 2,23 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Nisan ayının başında, Mart ayının sonuna (21-31 Mart) kıyasla %2,96 artarak 2,22 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Nisan tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Nisan tarihine kıyasla 6,38 artışla 19,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Nisan tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 8 Nisan tarihine kıyasla 87 RMB/mt (13,4$/mt) veya %1,73 artarak 5.106 RMB/mt (787$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,4909 RMB


Etiketler: ham çelik Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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