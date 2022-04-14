CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında %2,96 artarken, stokları %1,1 düştü

Perşembe, 14 Nisan 2022 13:36:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayı başında (1-10 Nisan), Mart ayı sonuna (21-31 Mart) kıyasla %2,96 artışla 2,22 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayının sonunda, Mart ayının ortasına (11-20 Mart) kıyasla %5,41 artarak 2,16 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 10 Nisan tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mart tarihine kıyasla 150.000 mt veya %1,1 düşüşle 13,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

8 Nisan tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 31 Mart tarihine kıyasla 73 RMB/mt (11,5$/mt) veya %1,43 düşerek 5.019 RMB/mt (790$/mt) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,364 RMB