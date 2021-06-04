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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs sonunda %3,92 azaldı

Cuma, 04 Haziran 2021 16:07:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mayıs ayı sonunda (21-31 Mayıs), Mayıs ayının ortasına (11-20 Mayıs) kıyasla %3,92 düşüş göstererek 2,28 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mayıs ayı ortasında, Mayıs ayının başına (1-10 Mayıs) kıyasla %1,59 düşüşle 2,37 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Çin’de çelik üretimi, fiyat düşüşleri ve kötüye giden beklentiler nedeniyle azalmıştı.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde düşüş gözlendi. 31 Mayıs itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mayıs’a kıyasla 1,23 milyon mt veya %8,43 düşüş kaydederek 13,40 milyon mt seviyesine geriledi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 31 Mayıs itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki düşüş trendi nedeniyle 21 Mayıs’a kıyasla 137 RMB/mt (21,4$/mt) veya %2,6 düşüş göstererek 5.210 RMB/mt (832$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: inşaat demiri  Uzak Doğu  uzun ürünler  ham çelik  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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