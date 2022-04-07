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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart sonunda %5,41 artarken, stokları %2,95 düştü

Perşembe, 07 Nisan 2022 10:38:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı sonunda (21-31 Mart), Mart ayı ortasına (11-20 Mart) kıyasla %5,41 artışla 2,16 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayının ortasında, Mart ayının başına (1-10 Mart) kıyasla %4,61 artarak 2,05 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Mart ayının sonunda Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 31 Mart tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mart tarihine kıyasla 504.900 mt veya %2,95 düşüşle 16,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

31 Mart tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 21 Mart tarihine kıyasla 169 RMB/mt (26,5$/mt) veya %3,43 artarak 5.092 RMB/mt (799,4$/mt) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: ham çelik Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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