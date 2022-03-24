CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ortasında %4,61, stokları ise %2,66 arttı

Perşembe, 24 Mart 2022 10:50:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı ortasında (11-20 Mart), Mart ayı başına (1-10 Mart) kıyasla %4,61 artışla 2,05 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayının başında, Şubat ayının sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %5,72 düşerek 1,96 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Mart ayının ortasında, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin artış kaydettiği gözlendi. 20 Mart tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Mart tarihine kıyasla 442.900 mt veya %2,66 artışla 17,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

21 Mart tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 10 Mart tarihine kıyasla 27 RMB/mt (4,2$/mt) veya %0,55 artarak 4.923 RMB/mt (773,6$/mt) seviyesinde yer aldı.