CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ayının sonunda %1,9 geriledi, stoklar da düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı sonunda (21-31 Mart), Mart ayı ortasına (11-20 Mart) kıyasla %1,9 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Mart ayı ortasında, Mart ayı başına (1-10 Mart) kıyasla %1,6 artışla 2,17 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mart tarihine kıyasla %9,9 düşüşle 15,23 milyon mt olarak kaydedildi.