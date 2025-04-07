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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ayının sonunda %1,9 geriledi, stoklar da düştü

Pazartesi, 07 Nisan 2025 09:57:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı sonunda (21-31 Mart), Mart ayı ortasına (11-20 Mart) kıyasla %1,9 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Mart ayı ortasında, Mart ayı başına (1-10 Mart) kıyasla %1,6 artışla 2,17 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mart tarihine kıyasla %9,9 düşüşle 15,23 milyon mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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