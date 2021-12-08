CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %2,61, stokları ise %4,36 düştü

Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:29:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin, bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Kasım ayı ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %2,61 düşüşle 1,71 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Kasım ayının ortasında, Kasım ayının başına kıyasla %2,04 düşerek 1,76 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, düşük arz yanında talebin nispeten güçlü seyretmesi sonucunda Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin bir kez daha düştüğü gözlendi. 30 Kasım tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 20 Kasım tarihine kıyasla 1,44 milyon mt veya %4,36 düşerek 12,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 3 Aralık tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, 19 Kasım tarihine kıyasla 133 RMB/mt (21$/mt) veya %2,8 artışla 4.880 RMB/mt (766$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.