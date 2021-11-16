CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım başında %3,7 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 12:22:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin, bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Ekim ayı sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %3,7 artışla 1,80 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Ekim ayının sonunda, Ekim ayının ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %7,43 düşerek 1,73 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında, stok seviyelerinin de arttığı gözlendi. 10 Kasım tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 31 Ekim tarihine kıyasla 661.900 mt veya %5,15 artarak 13,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 10 Kasım tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, 29 Ekim tarihine kıyasla 600 RMB/mt (94$/mt) veya %11,3 düşüşle 4.720 RMB/mt (832$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.