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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran başında %2,15, stokları ise %6,14 arttı

Cuma, 18 Haziran 2021 11:33:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı başında (1-10 Haziran), Mayıs ayının sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla %2,15 artış göstererek 2,33 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mayıs ayının sonunda, Mayıs ayının ortasına (11-20 Mayıs) kıyasla %3,92 düşüşle 2,28 milyon mt seviyesine gerilemişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde artış gözlendi. 10 Haziran tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mayıs’a kıyasla 823.700 mt veya %6,14 artış kaydederek 14,22 milyon mt seviyesine çıktı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 11 Haziran tarihi itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı, ölü sezonda talebin gevşemesi nedeniyle 31 Mayıs tarihine kıyasla 77 RMB/mt (12$/mt) veya %1,5 düşüş göstererek 5.133 RMB/mt (797,5$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: inşaat demiri  Uzak Doğu  Çin  uzun ürünler  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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