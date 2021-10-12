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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül sonunda %11,18 düştü

Salı, 12 Ekim 2021 13:42:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayı sonunda (21-30 Eylül), Eylül ayının ortasına (11-20 Eylül) kıyasla %11,18 düşüşle 1,77 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu seviyenin, son üç yıldan fazla bir süre içerisinde kaydedilen en düşük seviye olduğu gözlendi.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Eylül ayının ortasında, %2,62 düşüşle 2 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Söz konusu durum, tatil dönemi öncesinde, üretime getirilen kısıtlamaların artırıldığını gösteriyor.

Ayrıca, CISA üreticilerinin toplam üretimi, Eylül ayında, aylık %7,8 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde, Çin iç piyasasında stok seviyeleri de düştü. 30 Eylül tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 20 Eylül tarihine kıyasla 1,35 milyon mt veya %10,13 düşerek 11,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 30 Eylül tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında vadeli inşaat demiri fiyatları, 23 Eylül tarihine kıyasla 101 RMB/mt (9,9$/mt) veya %1,8 ve 29 Eylül tarihine kıyasla %1,15 artışla 5.706 RMB/mt (880$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  ham çelik  |  benzer haberler »


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