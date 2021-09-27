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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül ortasında %2,62 düştü

Pazartesi, 27 Eylül 2021 12:20:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayı ortasında (11-20 Eylül), Eylül ayının başına (1-10 Eylül) kıyasla %2,62 düşüşle 2 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayının başında (1-10 Eylül), Ağustos ayının sonuna kıyasla %0,38 düşerek 2,06 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin iç piyasasında stok seviyeleri hafifçe düştü. 20 Eylül tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 10 Eylül tarihine kıyasla 21.400 mt veya %0,16 düşerek 13,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 22 Eylül tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında ortalama inşaat demiri fiyatları, 10 Eylül tarihine kıyasla 260 RMB/mt (40,2$/mt) veya %4,71 artışla 5.780 RMB/mt (893,4$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer almaya başladı.

1$ = 6,4599 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  ham çelik  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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