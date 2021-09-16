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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül başında %0,38 düştü

Perşembe, 16 Eylül 2021 15:48:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Eylül ayı başında (1-10 Eylül), Ağustos ayının sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla %0,38 düşüş göstererek 2,04 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos sonunda, Ağustos ayının ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %3,99 düşüşle 2,06 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde düşüş kaydedildi. 10 Eylül tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 31 Ağustos tarihine kıyasla 103.300 mt veya %0,77 düşerek 13,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 10 Eylül tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatları, 31 Ağustos tarihine kıyasla 227 RMB/mt (35,3$/mt) veya %4,3 artarak 5.520 RMB/mt (858$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin  ham çelik  çelik üretimi  uzun ürünler  inşaat demiri  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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