CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim sonunda %1,73 düştü

Pazartesi, 07 Kasım 2022 10:55:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Ekim ayı ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %1,73 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayının ortasında, Ekim ayının başına kıyasla %2,03 düşerek 2,06 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düşüş kaydettiği gözlendi. 31 Ekim tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ekim tarihine kıyasla %7,03 düşüşle 16,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.