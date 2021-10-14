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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim başında %5,9, stokları ise %7,43 arttı

Perşembe, 14 Ekim 2021 14:17:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı başında (1-10 Ekim), Eylül ayı sonuna (21-30 Eylül) kıyasla %5,9 artışla 1,88 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu durum, Eylül ayının sonunda, üretime getirilen kısıtlamaların ardından tatil döneminde, üreticilerin, üretimlerini artırabildiğini gösteriyor.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayının sonunda, Eylül ayının ortasına kıyasla %11,18 düşerek 1,77 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Ekim tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 30 Eylül tarihine kıyasla 888.200 mt veya %7,43 artarak 12,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 11 Ekim tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, 30 Eylül tarihine kıyasla 102 RMB/mt (9,9$/mt) veya %1,8 artışla 5.808 RMB/mt (899$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.


Etiketler: Uzak Doğu  inşaat demiri  uzun ürünler  ham çelik  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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