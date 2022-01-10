﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %10,67 artarken, stokları düştü

Pazartesi, 10 Ocak 2022 14:18:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ayı ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %10,67 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının ortasında, Aralık ayının başına (1-10 Aralık) kıyasla %2,66 düşerek 1,90 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, üretimin artmasına rağmen Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düştüğü gözlendi. 31 Aralık tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 20 Aralık tarihine kıyasla 2,27 milyon mt veya %16,75 düşüşle 11,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

31 Aralık tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 20 Aralık tarihine kıyasla 183 RMB/mt veya %3,71 düşüşle 4.747 RMB/mt (745$/mt) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  ham çelik  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Ara

Hebei eyaleti 2021-2025 yılları arasında enerji verimliliğini artıracak
27 Ara

Çin’in ham çelik üretimi bu yıl %3,3, tüketimi ise %5,5 düşecek
27 Ara

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık ortasında düşerken, stokları arttı
16 Ara

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık başında %12,66, stokları ise %6,87 arttı
15 Ara

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %2,6 düştü