CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %10,67 artarken, stokları düştü

Pazartesi, 10 Ocak 2022 14:18:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ayı ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %10,67 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının ortasında, Aralık ayının başına (1-10 Aralık) kıyasla %2,66 düşerek 1,90 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, üretimin artmasına rağmen Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin düştüğü gözlendi. 31 Aralık tarihi itibarıyla, büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 20 Aralık tarihine kıyasla 2,27 milyon mt veya %16,75 düşüşle 11,30 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

31 Aralık tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 20 Aralık tarihine kıyasla 183 RMB/mt veya %3,71 düşüşle 4.747 RMB/mt (745$/mt) seviyesinde yer aldı.