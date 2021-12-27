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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık ortasında düşerken, stokları arttı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 13:40:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin, bu yılın Aralık ayı ortasında (11-20 Aralık), Aralık ayı başına (1-10 Aralık) kıyasla %2,66 düşüşle 1,90 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Aralık ayının başında, Kasım ayının sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %12,66 artarak 1,93 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin yükseldiği gözlendi. 20 Aralık tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 10 Aralık tarihine kıyasla 227.500 mt veya %1,71 artarak 13,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

20 Aralık tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 10 Aralık tarihine kıyasla 50 RMB/mt veya %1,02 artışla 4.930 RMB/mt (774$/mt) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: inşaat demiri  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  ham çelik  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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