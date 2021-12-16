CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık başında %12,66, stokları ise %6,87 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 14:14:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin, bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %12,66 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Kasım ayının sonunda, Kasım ayının ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %2,61 düşerek 1,71 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, büyük üreticilerin bakım çalışmalarını tamamlanmasına ve önceden yapılan üretim kesintilerine bağlı olarak Çin yerel çelik piyasasında stok seviyelerinin yükseldiği gözlendi. 10 Aralık tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 30 Kasım tarihine kıyasla 858.200 mt veya %6,87 artarak 13,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

10 Aralık tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları, 3 Kasım tarihine kıyasla değişim göstermeyerek 4.880 RMB/mt (766$/mt) seviyesinde yer almaya devam etti.