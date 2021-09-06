CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos sonunda %3,99, stokları ise %10,09 düştü

Pazartesi, 06 Eylül 2021 13:50:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos), Ağustos ayının ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %3,99 düşüşle 2,06 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Üretime getirilen kısıtlamaların daha belirgin olmaya başladığı gözlendi.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayının ortasında, Ağustos ayının başına kıyasla %4,6 artarak 2,14 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Ağustos tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 20 Ağustos tarihine kıyasla 1,51 milyon mt veya %10,09 düşerek 13,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 30 Ağustos tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatları, 20 Ağustos tarihine kıyasla 70 RMB/mt (11$/mt) veya %1,34 artışla 5.293 RMB/mt (819$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer almaya başladı.