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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos ortasında %4,6 arttı

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 14:29:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı ortasında (11-20 Ağustos), Ağustos ayının başına (1-10 Ağustos) kıyasla %4,6 artış göstererek 2,14 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ağustos ayının başında, Temmuz ayının sonuna kıyasla %2,97 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde, ham çelik üretimindeki yükseliş ve zayıf talep sonucunda artış kaydedildi. 20 Ağustos tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 10 Ağustos tarihine kıyasla 312.000 mt veya %2,13 artarak 14,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 20 Ağustos tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatları, 10 Ağustos tarihine kıyasla 104 RMB/mt (16$/mt) veya %1,95 düşerek 5.223 RMB/mt (807$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  ham çelik  Çin  |  benzer haberler »


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