CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ağustos başında daha da düşerken, stokları %5,85 arttı

Cuma, 13 Ağustos 2021 13:49:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ağustos ayı başında (1-10 Ağustos), Temmuz ayının sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla %2,97 düşüş göstererek 2,04 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Temmuz ayının sonunda, Temmuz ayının ortasına kıyasla %3,97 düşüş göstermişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyelerinde, talebin kötüleşmesine bağlı artış kaydedildi. 10 Ağustos tarihi itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 31 Temmuz tarihine kıyasla 800.000 mt veya %5,85 artarak 14,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in verilerine göre, 10 Ağustos tarihi itibarıyla, Çin iç piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatları, 30 Temmuz tarihine kıyasla 93 RMB/mt (14$/mt) veya %1,7 düşerek 5.327 RMB/mt (822$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer alarak talebin zayıfladığını gösterdi.