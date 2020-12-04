CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 21-30 Kasım’da %9,53 düştü

Cuma, 04 Aralık 2020 13:49:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Kasım ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %0,36 düşüş göstererek 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayının başına (1-10 Ekim) kıyasla %1,53 düşerek 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri hafifçe düştü. 30 Kasım itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Kasım’a kıyasla 1,20 milyon mt veya %9,53 düşüş kaydederek 11,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 30 Kasım itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 20 Kasım’a kıyasla 90 RMB/mt (13,7$/mt) veya %2,14 artış göstererek 4.117 RMB/mt (628,5$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.