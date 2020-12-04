﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 21-30 Kasım’da %9,53 düştü

Cuma, 04 Aralık 2020 13:49:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Kasım ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %0,36 düşüş göstererek 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayının başına (1-10 Ekim) kıyasla %1,53 düşerek 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri hafifçe düştü. 30 Kasım itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Kasım’a kıyasla 1,20 milyon mt veya %9,53 düşüş kaydederek 11,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 30 Kasım itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 20 Kasım’a kıyasla 90 RMB/mt (13,7$/mt) veya %2,14 artış göstererek 4.117 RMB/mt (628,5$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik  inşaat demiri  çelik üretimi  hammaddeler  Uzak Doğu  üretim  uzun ürünler  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04  Ara

Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Kasım sonunda %4,3 düştü
26  Kas

Shanxi eyaletinin kömür üretimi Ekim ayında %13,9 arttı
25  Kas

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 11-20 Kasım’da %1,53 düştü
19  Kas

Çin’in demir cevheri üretimi Ekim’de %0,7 arttı
16  Kas

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ekim ayında %12,7 arttı