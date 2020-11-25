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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 11-20 Kasım’da %1,53 düştü

Çarşamba, 25 Kasım 2020 17:08:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Kasım başına (1-10 Kasım) kıyasla %1,53 düşüş göstererek 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayının sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %0,48 düşerek 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri hafifçe düştü. 20 Kasım itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Kasım’a kıyasla 277.500 mt veya %2,16 düşüş kaydederek 12,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 20 Kasım itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 10 Kasım’a kıyasla 44 RMB/mt (6,7$/mt) veya %1,06 artış göstererek 4.207 RMB/mt (640$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5749 RMB


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