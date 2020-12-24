CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 11-20 Aralık’ta ay başına göre değişmedi

Perşembe, 24 Aralık 2020 12:29:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Aralık ayı ortasında (11-20 Aralık), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Aralık başına (1-10 Aralık) kıyasla %0,04 düşüş göstererek 2,20 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayının sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %4,6 artarak 2,20 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri arttı. 20 Aralık itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Aralık’a kıyasla 370.800 mt veya %2,92 artış kaydederek 13,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 21 Aralık itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 11 Aralık’a kıyasla 366 RMB/mt (56$/mt) veya %8,74 artış göstererek 4.553 RMB/mt (696,6$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5361 RMB