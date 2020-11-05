CISA üreticilerinin çelik üretimi 21-31 Ekim’de iyi talebe rağmen %0,77 düştü

Perşembe, 05 Kasım 2020 14:24:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük çelik üretiminin Ekim ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %0,77 düşüş göstererek 2,16 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Bu düşüş, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla ülkenin kuzeyinde uygulanan üretim kısıtlamaları nedeniyle gerçekleşti. Ayrıca, birkaç üreticinin bakım çalışması vardı.

Bu yılın Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük çelik üretimi Ekim ayının başına kıyasla %0,14 artarak 2,17 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Aynı zamanda, Ekim ayı sonunda çelik talebinin iyi olması, stokların düşmesiyle sonuçlandı. 31 Ekim itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ekim’e kıyasla 1,54 milyon mt veya %11,26 düşüş kaydederek 12,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 30 Ekim itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 20 Ekim’e kıyasla 54 RMB/mt (8$/mt) artış göstererek 3.897 RMB/mt (582$) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,6895 RMB