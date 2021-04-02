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CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Şubat döneminde %160,36 arttı

Cuma, 02 Nisan 2021 14:38:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %160,36 artışla 39,7 milyar RMB (6,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık bazda %12,9 artış kaydetti.

CISA tarafından belirtildiği üzere, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’de birleşik çelik fiyat endeksi 28 Şubat itibarıyla yıllık %30,85 artışla 131,36 puan seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık bazda %53,16 artarak 939,67 milyar RMB (143,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: mali sonuçlar  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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