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CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Nisan döneminde %293 arttı

Çarşamba, 02 Haziran 2021 15:40:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %293 artışla 123,9 milyar RMB (19,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, söz konusu dönemde, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %15,8 artış kaydetti.

CISA tarafından belirtildiği üzere, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Çin’de birleşik çelik fiyat endeksi 30 Nisan itibarıyla yıllık %54,09 artışla 148,88 puan seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık %55,5 artarak 2,18 trilyon RMB (340 milyar $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: mali sonuçlar  çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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