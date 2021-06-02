CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Nisan döneminde %293 arttı

Çarşamba, 02 Haziran 2021 15:40:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %293 artışla 123,9 milyar RMB (19,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, söz konusu dönemde, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %15,8 artış kaydetti.

CISA tarafından belirtildiği üzere, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Çin’de birleşik çelik fiyat endeksi 30 Nisan itibarıyla yıllık %54,09 artışla 148,88 puan seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık %55,5 artarak 2,18 trilyon RMB (340 milyar $) seviyesinde kaydedildi.