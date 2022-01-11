CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Kasım döneminde %86,46 arttı

Salı, 11 Ocak 2022 12:27:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %2,6 düşüşle 946 milyon mt, görünür çelik tüketimi ise yılık %5,2 düşerek 908 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca, ülkenin 2021 yılına yönelik toplam ham çelik üretiminin yıllık %35 düşüşle 1,03 milyar mt seviyesinde yer almasının beklendiği öğrenildi.

Ülkede çelik stokları 2021 yılının Mart ayının başında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyede yer alsa da akabinde düşüşe geçti. Çelik arz ve talebi yıl boyunca dengeli bir seyir gösterdi.

2021 yılının ilk on bir ayında, CISA üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %86,46 artarak 351,7 milyar RMB (55,3 milyar $) seviyesinde yer aldı. Çin çelik sektöründe yüksek hammadde fiyatlarının yarattığı zorlukların geride bırakıldığı ve söz konusu dönemde, sektörün şimdiye kadarki en iyi performansı gösterdiği bildirildi.