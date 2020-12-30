﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Kasım döneminde %3,2 arttı

Çarşamba, 30 Aralık 2020 12:23:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %3,2 artışla 193,4 milyar RMB (29,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk on ayındaki düşüş oranı %4,5 seviyesindeydi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık bazda %5,5 artarken, Kasım sonu itibarıyla stok seviyeleri, 10 Mart’a kıyasla %58,6 ve Ekim sonuna kıyasla %25,7 düşüş kaydetti.

CISA tarafından belirtildiği üzere, Ocak-Kasım döneminde Çin’in ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla 961,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 30 Kasım’da ortalama ithal demir cevheri fiyatları yıllık %50,9 artışla 130,06$/mt seviyesine yükselirken, 30 Kasım itibarıyla birleşik çelik fiyat endeksi yıllık %4,5 artışla 113,06 puan seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık bazda %8,7 artarak 4,4 trilyon RMB (670 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5325 RMB


Etiketler: mali sonuçlar  demir cevheri  çelik üretimi  Çin  ham çelik  hammaddeler  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  Ara

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 11-20 Aralık’ta ay başına göre değişmedi
17  Ara

Çin limanlarında demir cevheri stokları %2,11 düştü
15  Ara

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Kasım ayında %8 arttı
07  Ara

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %10,9 arttı
04  Ara

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 21-30 Kasım’da %9,53 düştü