CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Kasım döneminde %3,2 arttı

Çarşamba, 30 Aralık 2020 12:23:51 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %3,2 artışla 193,4 milyar RMB (29,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk on ayındaki düşüş oranı %4,5 seviyesindeydi. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık bazda %5,5 artarken, Kasım sonu itibarıyla stok seviyeleri, 10 Mart’a kıyasla %58,6 ve Ekim sonuna kıyasla %25,7 düşüş kaydetti.

CISA tarafından belirtildiği üzere, Ocak-Kasım döneminde Çin’in ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla 961,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 30 Kasım’da ortalama ithal demir cevheri fiyatları yıllık %50,9 artışla 130,06$/mt seviyesine yükselirken, 30 Kasım itibarıyla birleşik çelik fiyat endeksi yıllık %4,5 artışla 113,06 puan seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık bazda %8,7 artarak 4,4 trilyon RMB (670 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5325 RMB