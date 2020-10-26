﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %9,46 düştü

Pazartesi, 26 Ekim 2020 12:29:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’in çelik üretimi %4,5 artarken, bu artış ülkedeki yüksek taleple dengelendi. Sonuç olarak, Çinli çelik üreticilerinin yılın ilk yedi ayında kârındaki düşüş daha da yavaşladı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %9,46 düşüşle 137,5 milyar RMB (20,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 19,14 puan daha az oldu.

CISA tarafından belirtildiği üzere, söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık bazda %4,5 artışla 781,59 milyon mt oldu. Ortalama ithal demir cevheri fiyatları Eylül ayında yıllık %31,25 artış göstererek 123$/mt seviyesine çıkarken, ortalama çelik fiyatları ise söz konusu ayda yıllık %0,09 düşüş gösterdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık bazda %5,44 artarak 3,40 trilyon RMB (510 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,6725 RMB


Etiketler: hammaddeler  çelik üretimi  ham çelik  demir cevheri  mali sonuçlar  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Kas

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ekim ayında %12,7 arttı
13  Kas

Hunan Valin Steel’in ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %8,4 arttı
30  Eki

Ocak-Eylül döneminde Baosteel’in net kârı %12,86, ham çelik üretimi de %3,85 düştü
27  Eki

Çin’in bu yıl 1 milyar mt’dan fazla çelik üretmesi, üreticilerin kârının %5 azalması bekleniyor
21  Eki

Çin’in demir cevheri üretimi Eylül’de zayıflayan talep nedeniyle %3,8 düştü