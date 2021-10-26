﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Eylül döneminde 1,23 kat arttı

Salı, 26 Ekim 2021 11:47:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık 1,23 kat artışla 319,3 milyar RMB (50 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış gelirleri yıllık %42,52 artışla 5,30 trilyon RMB (830 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, CISA üreticilerinin ham çelik üretimi yıllık %2 artarak 805,90 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 puan daha yavaş oldu.

CISA Başkan Yardımcısı Qu Xiuli, söz konusu dönemde, çelik üreticilerinin kârlılığının, ürün yapıları ile üretim verimliliklerinde yaptığı iyileştirmelere bağlı olarak arttığını belirtti.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  ham çelik  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18 Eki

NBS: Çin’in ham çelik üretimi Eylül ayında %21,2 düştü
15 Eki

Taigang Stainless Steel net kârının Ocak-Eylül döneminde %516,6-553,97 artmasını bekliyor
15 Eki

Çinli HBIS net kârının Ocak-Eylül döneminde %98,23-106,85 artmasını bekliyor
12 Eki

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Eylül sonunda %11,18 düştü
12 Eki

Sangang Minguang net kârının üçüncü çeyrekte %28,16 düşmesini bekliyor