CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Eylül döneminde 1,23 kat arttı

Salı, 26 Ekim 2021 11:47:07 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık 1,23 kat artışla 319,3 milyar RMB (50 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış gelirleri yıllık %42,52 artışla 5,30 trilyon RMB (830 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde, CISA üreticilerinin ham çelik üretimi yıllık %2 artarak 805,90 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 puan daha yavaş oldu.

CISA Başkan Yardımcısı Qu Xiuli, söz konusu dönemde, çelik üreticilerinin kârlılığının, ürün yapıları ile üretim verimliliklerinde yaptığı iyileştirmelere bağlı olarak arttığını belirtti.