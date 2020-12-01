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CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Ekim döneminde %4,5 düştü

Salı, 01 Aralık 2020 14:10:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %4,5 düşüşle 158,5 milyar RMB (24,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayındaki düşüş oranı %9,46 seviyesindeydi.

CISA tarafından belirtildiği üzere, söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık bazda %5,5 artışla 873,93 milyon mt olurken, Ekim sonu itibarıyla stok seviyeleri, 10 Mart’a kıyasla %44,2 ve Eylül sonuna kıyasla %7,8 düşüş kaydetti. 31 Ekim’de ortalama ithal demir cevheri fiyatları aylık %4,06 düşüşle 118$/mt seviyesine düşerken, 30 Kasım itibarıyla söz konusu fiyatlar aylık %11,9 artışla 130$/mt seviyesini aştı. 31 Ekim itibarıyla birleşik çelik fiyat endeksi yıllık %2,9 artışla 107,34 puan seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık bazda %7,2 artarak 3,8 trilyon RMB (600 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 6,5921 RMB


Etiketler: mali sonuçlar  Uzak Doğu  Çin  demir cevheri  hammaddeler  ham çelik  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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