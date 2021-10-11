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CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Ağustos döneminde 1,5 kat arttı

Pazartesi, 11 Ekim 2021 16:23:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık 1,5 kat artışla 290,4 milyar RMB (45 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, söz konusu dönemde, CISA üreticilerinin ham çelik üretimi yıllık %5,3 arttı.

CISA tarafından belirtildiği üzere, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin’de birleşik çelik fiyat endeksi Ağustos ayının sonu itibarıyla yıllık %1,5 düşüşle 151,17 puan seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  ham çelik  Çin  |  benzer haberler »


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