CISA üreticilerinin brüt kârı 2020 yılında %6,59 arttı

Çarşamba, 27 Ocak 2021 16:03:58 (GMT+3) | Şanghay

2020 yılında, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %6,59 artışla 207,4 milyar RMB (32 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Artış oranı, yılın ilk on bir ayındaki artış oranına kıyasla 3,39 puan daha fazla oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık bazda %10,86 artarak 4,7 trilyon RMB (730 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Artış oranı, Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 2,16 puan daha yüksek oldu.

1$ = 6,4665 RMB