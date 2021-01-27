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CISA üreticilerinin brüt kârı 2020 yılında %6,59 arttı

Çarşamba, 27 Ocak 2021 16:03:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

2020 yılında, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %6,59 artışla 207,4 milyar RMB (32 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Artış oranı, yılın ilk on bir ayındaki artış oranına kıyasla 3,39 puan daha fazla oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık bazda %10,86 artarak 4,7 trilyon RMB (730 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Artış oranı, Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 2,16 puan daha yüksek oldu.

1$ = 6,4665 RMB


Etiketler: çelik üretimi  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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