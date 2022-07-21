CISA: Tangshan çelik endüstrisi beklenenden fazla zorlukla karşılaştı

Perşembe, 21 Temmuz 2022 12:05:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Qu Xiuli, Hebei eyaletinin Tangshan şehrinde bulunan çelik şirketlerinin son zamanlardaki performansı üzerine konuştu ve yerel çelik endüstrisinin beklenenden fazla zorlukla karşılaştığını belirtti.

Xiuli, tüm çelik şirketlerinin ürün yapılarında piyasa talebine bağlı olarak düzenlemeler yaparak piyasayı dengelemelerini umduğunu ifade etti. Öte yandan, Xiuli tüm çelik üreticilerinin üretim ve stok seviyelerini düzenlemelerinin yanı sıra, sermaye birikiminin güvenliğine de dikkat etmelerini istedi.