CISA: Son zamanlarda artan demir cevheri fiyatları piyasa oyuncularının beklentilerini aştı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 17:51:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, demir cevheri fiyatlarındaki keskin artışın piyasa oyuncularının beklentilerini aşarak, çelik sektörüne yönelik riskleri artırdığını söyledi. Bu durumun da sanayi ve tedarik zincirlerinin dengesi için iyi olmadığı belirtiliyor.

8 Aralık’ta, %62 tenörlü demir cevheri fiyatı 1$/mt artışla 148$/mt CFR seviyesinde yer alarak son sekiz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşırken, bu yılın başına kıyasla %50’den fazla büyüme gösterdi. Aynı zamanda, Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) demir cevheri fiyatları da kayıtlar başladığından beri en yüksek seviyesine çıktı. DCE, piyasa oyuncularına risk kontrolünü güçlendirmelerini hatırlatmak için 4 Aralık’ta bir risk mektubu yayımladı.

Tiejun, artan demir cevheri fiyatlarının arz-talep göstergelerinden sapması nedeniyle yapay bir piyasa gerilimi oluştuğu için, konuyla alakalı yetkililerinin duruma müdahale etmesini talep etti. Tiejun ayrıca, çelik üreticilerinin riskleri kontrol etmek adına vadeli işlemleri kullanmasında faydalı olacak olan dinamik prim sisteminin yakında uygulanmaya başlayacağını belirtti.