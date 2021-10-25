CISA: Ocak-Eylül döneminde çelik ithalat ve ihracat fiyatları keskin bir şekilde yükseldi

Pazartesi, 25 Ekim 2021 16:51:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Qu Xiuli, 25 Ekim tarihinde düzenlenen basın toplantısında, Çin’in çelik ithalat ve ihracat fiyatlarının, küresel pazarda iyileşen talep ve artan emtia fiyatları nedeniyle bu yılın Ocak-Eylül döneminde keskin bir şekilde yükseldiğini belirtti. Yılın ilk dokuz ayında ortalama çelik ihracat fiyatları yıllık %35,6 artışla 1.113,6$/mt seviyesinde ulaşırken, ortalama çelik ithalat fiyatları yıllık %55,4 artışla 1.263,6$/mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında, hammadde fiyatlarında büyük artışla kaydedildi. Örneğin, ortalama ithal toz cevher fiyatları yıllık %72,65 artışla 171,67$/mt seviyesinde yer alırken, ortalama ithal koklaşabilir taş kömürü, kok ve hurda fiyatları sırasıyla yıllık %57,07, %56,88 ve %36,48 artış gösterdi.

Başkan Yardımcısına göre, bu yıl 1 Temmuz tarihinden itibaren ithal demir cevheri fiyatlarında keskin düşüşler kaydedildi, fiyatlar yaklaşık 120$/mt seviyesinde sınırlı bir aralıkta dalgalandı ve nispeten yüksek seviyelerde yer almaya devam ediyor. Öte yandan, hammadde fiyatları, kömür ve koka yönelik arz ile talep durumunun kısıtlı olması nedeniyle, bu yıl özellikle 1 Eylül tarihi itibarıyla hızlı artışlar gösterdi. Enerji kısıtlamaları, çelik üretiminin düşmesine neden oldu. CISA yetkilisi, Çinli çelik üreticilerinin kârlılığının yılın geri kalanında düşebileceğini ifade etti.