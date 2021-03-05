CISA Çin’in yarı mamul ithalatını artırmasını önerdi

Cuma, 05 Mart 2021 15:26:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) CEO’su He Wenbo, çelik endüstrisinin birincil görevinin arz temin etmek olduğunu ve bunun için de piyasayı düzenlemede ithalat ve ihracatın iyi bir rol oynaması gerektiğini söyledi. Wenbo örnek olarak, Çin yerel piyasasındaki talebi karşılamak amacıyla başta yarı mamuller olmak üzere birincil ürünlerin ithalatının artırılabileceğini belirtti.

Wenbo, Çin çelik endüstrisinin, sınırlı arz ve çevreyi koruma önlemleri tarafından çift taraflı olarak kısıtlandığını söyledi. Söz konusu kısıtlamalar giderek sıkılaşacak ve bu da ithalatın Çin çelik endüstrisi için iyi bir çözüm olduğunu gösteriyor.

2020 yılında, Çin’in yarı mamul ithalatı 18,3 milyon mt’a yükselerek rekor kırarken, nihai mamul ithalatı 20,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Piyasa analistleri, 2021 yılında yarı mamul ithalatının nihai mamul ithalatını geçebileceğini düşünüyor.