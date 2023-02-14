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CISA: Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %25,9 düştü, 1993’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti

Salı, 14 Şubat 2023 15:17:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) CEO’su He Wenbo tarafından 13 Şubat’ta Pekin’de gerçekleştirilen altıncı CISA genel toplantısında belirtildiği üzere, 2022 yılında Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %25,9 düşüşle 10,57 milyon mt seviyesinde yer alarak 1993’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

2022’de Çin’in çelik ithalat maliyeti yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle önemli oranda artarak ithalat hacmini aşağı çekti. Yıllık bazda yalnızca soğuk sac ve ultra-kalın çelik levha ithalatında artış görülürken, diğer ürünlerde düşüş kaydedildi.

Aynı yıl ülkenin nihai mamul ithalatı menşei açısından daha sınırlı oldu. 2022’de Japonya, Güney Kore ve Endonezya’dan yapılan çelik ithalatı 7,92 milyon mt ile ülkenin toplam çelik ithalat hacminin 2021’e kıyasla 11,8 puan artışla %75’ini oluşturdu.

Ayrıca, 2022 yılında Çin yıllık %53,5 düşüşle 6,38 milyon mt yarı mamul ithal etti. Ülkenin ithalat hacmindeki en büyük düşüş yılın ilk yarısındaki Covid-19 kısıtlamaları ve fiyatların küresel piyasada artarken yerel piyasada düşmesi nedeniyle yıllık %80 azalma görülen kütükte yaşandı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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