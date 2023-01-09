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CISA: Çin’in ham çelik üretimi 2022’de %2,2 düşecek

Pazartesi, 09 Ocak 2023 11:02:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Qu Xiuli Pekin’de gerçekleştirilen çelik toplantısında, ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %1,4 düşüşle 935 milyon mt olduğunu söyledi. Xiuli, 2022 yılının tamamında ise ülkenin ham çelik üretiminin yıllık %2,2 düşüşle 1,01 milyar mt olacağını öngördü.

Öte yandan, Çin’in çelik ihracatının 2022’de yıllık %1 artışla 68 milyon mt olması bekleniyor. Çelik ihracat hacmindeki artış çoğunlukla küresel piyasadaki nispeten yüksek fiyatlar nedeniyle gerçekleşti.

2023 yılında ise, ülkede çelik talebinin hükümetin teşvik politikaları sayesinde iyileşeceği ve bunun çelik piyasasını olumlu etkileyeceği düşünülüyor. Ancak küresel ekonomi gerileme riskiyle karşı karşıya, bu da Çin’in çelik ihracatı üzerinde doğrudan ve dolaylı yoldan güçlü bir baskı yaratabilir.


Etiketler: Ham Çelik Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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