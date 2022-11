CISA: Çin’in çelik üretimi ve demir cevheri talebi kısa vadede baskı altında olacak

Perşembe, 10 Kasım 2022 11:04:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda, Çin’in çelik üretimi ve demir cevheri talebinin kısa vadede aşağı yönlü baskı altında olacağını söyledi. Tiejun, çelik talebinin uzun vadede nispeten sabit kalabileceğini ve bunun da demir cevheri talebinin iyi olmasına yol açacağını ifade etti.

Tiejun, tamamen devlete bağlı ve doğrudan merkezi hükümet tarafından yönetilen yatırım kuruluşu China Mineral Resources Group Co., Ltd’nin bu yıl 19 Temmuz’da kurulduğunu belirtti. China Mineral Resources Group Co., Ltd, önemli maden kaynaklarının tedarikini güvence altına alma becerisini ve sanayi zincirinin güvenliğini artırmayı hedefliyor.