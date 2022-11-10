﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA: Çin’in çelik üretimi ve demir cevheri talebi kısa vadede baskı altında olacak

Perşembe, 10 Kasım 2022 11:04:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda, Çin’in çelik üretimi ve demir cevheri talebinin kısa vadede aşağı yönlü baskı altında olacağını söyledi. Tiejun, çelik talebinin uzun vadede nispeten sabit kalabileceğini ve bunun da demir cevheri talebinin iyi olmasına yol açacağını ifade etti.

Tiejun, tamamen devlete bağlı ve doğrudan merkezi hükümet tarafından yönetilen yatırım kuruluşu China Mineral Resources Group Co., Ltd’nin bu yıl 19 Temmuz’da kurulduğunu belirtti. China Mineral Resources Group Co., Ltd, önemli maden kaynaklarının tedarikini güvence altına alma becerisini ve sanayi zincirinin güvenliğini artırmayı hedefliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tangshan Zhengfeng Iron & Steel küçük ticari profil hattında bakım gerçekleştirecek

10 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel hurda fiyatlarında temkinli toparlanma görüldü, ithalata henüz talep yok

09 Kas | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 9 Kasım 2022

09 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları düşmeye devam etti

09 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac teklifleri talep toparlanmadığı için halen baskı altında

09 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sabit

09 Kas | Boru

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ekim ayında %1,3 düştü

09 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı kütük fiyatları satışların durması nedeniyle yatay

08 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretti

08 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyat seviyesi iç piyasadaki artışa bağlı yükseldi

08 Kas | Yassı Ürünler ve Slab