CISA: Çin’in çelik talebi bu yıl değişiklik göstermeyecek

Cuma, 18 Şubat 2022 12:11:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) CEO’su He Wenbo ile Dünya Çelik Birliği Genel Sekreteri Edwin Basson arasından gerçekleştirilen video konferansta, iktisadi kalkınmadaki istikrarın sürdürülmesi isteği nedeniyle Çin’in çelik talebinin bu yıl, geçtiğimiz yıla kıyasla neredeyse aynı kalacağını belirtti.

Wenbo ayrıca CISA’nın bu yıl arz ve talep dengesini sağlamaya, çelik sektöründe teknoloji geliştirmeye, politika koordinasyonu ile üretici ve son kullanıcı arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve sektörler arası iş birliğinin teşvikine yoğunlaşacağını ekledi.