CISA: Çin’in çelik stoku talebin artacağı öngörüldüğü için ikinci çeyrekte düşecek

Cuma, 19 Mart 2021 16:14:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) 17 Mart’ta, çelik sektörünü incelemek ve analiz etmek üzere, Hebei eyaleti merkezli Hebei Iron and Steel Group ve Anshan Iron and Steel Group dahil Çin’deki bazı başlıca çelik üreticilerinin de katıldığı bir çelik sektörü semineri düzenledi. Seminere katılan şirketlere göre, Çin’de inşaat sektörü faaliyetleri, projelerin bitiş tarihine yetişmek için bir artış dönemine girecek. İmalat sektöründe ise stoklar yenilenecek ve bu da çelik talebini olumlu etkileyecek. Şu anda çelik stokları, 2020’nin aynı döneminde kaydedilen seviyeye kıyasla daha düşük ancak diğer yıllara kıyasla daha yüksek seviyede. CISA, bu yılın ikinci çeyreğinde çelik stoklarının düşeceğini öngörürken, artan hammadde fiyatlarının da çelik şirketlerinin kârını azalttığını belirtti.

CISA Başkan Yardımcısı Luo Tiejun bu yılki başlıca çalışmalarının, üretimde kapasiteyi kontrol etmek ve etkili bir şekilde tedarik sağlamak, demir cevheri madenciliğinde yatırımları teşvik etmek ve fiyatlandırma mekanizmasını değiştirmek, aynı zamanda çok düşük karbon salımı seviyesine ulaşmak ve çelik üreticilerinin kârlılığını dengede tutmak üzerine olacağını söyledi.