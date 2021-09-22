CISA: Çin’de çelik fiyatları üretimin azalmasına rağmen Eylül’de hafifçe düşecek

Çarşamba, 22 Eylül 2021 11:49:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan son rapora göre, çelik fiyatları Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen artışa kıyasla talebin düşmesi sonucunda hafifçe düşüş gösterdi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, nihai mamul stokları düşüş gösterdi. 10 Eylül tarihi itibarıyla, Çin’in 20 büyük şehrinde yer alan büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları, 31 Ağustos tarihine kıyasla 360.000 mt veya %3,1 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %8,4 düşerek 11,39 milyon mt oldu.

CISA’ya göre, Çin’in günlük ortalama ham çelik üretimi, 1-10 Eylül tarihleri arasında, Ağustos ayının sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla %0,38 düşüşle 2,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ham çelik üretimi düşmeye devam ederken, iç ve dış piyasalarda talebin cansız seyretmesi, üretimdeki düşüşü dengeledi.

Son olarak, 31 Ağustos tarihi itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI), aylık %14,97 düşüşle ve yıllık %24,97 artışla 152,3$/mt seviyesinde yer almıştı. İthal demir cevheri fiyatlarının sertçe düşmesine rağmen koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında kaydedilen büyük artışlar sonucunda çelik üretim maliyetleri nispeten arttı ve bu duruma bağlı olarak, çelik fiyatlarında sert düşüşler görülmedi.

Üretime getirilmesi beklenen kısıtlamalar nedeniyle çelik üretiminin düşmesine ve talebin sınırlı seyredeceği beklentilerine rağmen Çin’de çelik fiyatlarının, Eylül ayında sınırlı aralıkta dalgalanabileceği düşünülüyor.