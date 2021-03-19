CISA: Çin’de çelik fiyatları Şubat ayında düşüşten artışa geçti, yeniden artış gösterebilir

Cuma, 19 Mart 2021 16:08:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yayımlanan rapora göre, Şubat ayında Çin’de yerel çelik fiyatları, Çin Yeni Yıl tatilinin ardından düşüş grafiğinden artışa geçti. Ancak, Mart ayında söz konusu fiyat artışı yavaşladı ve hatta aşağı yönlü düzeltmeler görüldü. Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, nihai mamul stokları yükseldi. 28 Şubat itibarıyla, Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 20 Şubat’a kıyasla 2,16 milyon mt veya %14,6 artış göstererek 16,95 milyon mt olmuştu. 10 Mart itibarıyla ise, söz konusu ürünlerin stokları 28 Şubat’a kıyasla 820.000 veya %4,8 artarak 17,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

CISA’ya göre, Şubat ayı sonunda (21-28 Şubat), Çin’de ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ortasına (11-20 Şubat) kıyasla %0,85 artış göstererek 2,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Son olarak, 12 Mart itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi %88,86 artışla 167,33$/mt seviyesinde yer alırken, bileşik çelik fiyat endeksi %33,54 artışla 132,63 puan oldu. Demir cevheri fiyatlarındaki daha büyük artışlar, çelik şirketlerinin kârlılığı üzerinde olumsuz bir etki bıraktı.

CISA Mart ayı içinse, çelik üreticilerini çelik üretimindeki ani artışlara dikkat etmeleri konusunda uyardı, çünkü söz konusu artış arz talep dengesini olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte, Çin’in çelik ihracatı, Covid-19 salgının Avrupa ile ABD’deki durumu ve dengesiz aşılama programları nedeniyle belirsizliklerle karşılaşabilir. Çelik talebi yılın bu zamanlarında en yüksek seviyelerinde olduğu için, Çin’de çelik fiyatlarının yüksek seviyelerde yer alacağı öngörülüyor.

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