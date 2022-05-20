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CISA: Çin’de çelik fiyatları Nisan ayında hafifçe arttı

Cuma, 20 Mayıs 2022 11:05:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede çelik fiyatlarının Nisan ayında, ülkenin birçok bölgesinde Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemler nedeniyle daha yavaş olsa da hafifçe artmaya devam ettiği belirtildi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların Mayıs ayında dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

10 Mayıs tarihi itibarıyla ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam stokları aylık 250.000 mt veya %2 ve yıllık 260.000 mt veya %2 düşerek 12,45 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, Nisan ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüşle 92,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca 30 Nisan tarihi itibarıyla Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI) aylık %10,24 ve yıllık %23,93 düşüşle 142,17$/mt seviyesinde yer aldı. Koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda fiyatları ise sırasıyla aylık %12,59, %11,37 ve %2,78 yükseldi.

Mayıs ayında, Şanghay’daki karantina uygulaması ve diğer bölgelerde Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin devam etmesi nedeniyle ülkedeki çelik fiyatlarının düşüş göstermesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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