CISA: Çin’de çelik fiyatları Mayıs ayında geniş aralıkta dalgalandı, Haziran’da sınırlı aralıkta dalgalanacak

Çarşamba, 23 Haziran 2021 14:25:19 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan son rapora göre, çelik fiyatları Mayıs ayında büyük dalgalanmalar yaşadı. Söz konusu durum, Mayıs ayının ilk iki haftasında hızlı artışlar olduğunu, kalan iki haftalık sürede de hızlıca düştüğünü gösteriyor.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

İlk olarak, nihai mamul stokları artış gösterdi. 10 Haziran tarihi itibarıyla, tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mayıs tarihine kıyasla 820.000 mt veya %6,1 artışla 14,23 milyon mt oldu.

CISA’ya göre, Çin’in günlük ortalama ham çelik üretimi 1-10 Haziran tarihleri arasında, 21-31 Mayıs tarihlerine kıyasla %0,04 artışla 3,21 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Ham çelik üretiminin gelecekte artış göstermesi beklenmezken, yaz aylarında başlayan ölü sezon nedeniyle önümüzdeki dönemde fiyatlarda artış olacağına yönelik bir işaret bulunmuyor.

Son olarak, 18 Haziran tarihi itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI), Mayıs ayının sonuna kıyasla %10,04 artışla 216,67$/mt seviyesinde yer almıştı. Söz konusu tarihte, çelik fiyatları da demir cevheri fiyatlarında görülen artışın gerisinde kalarak %1,96 artmıştı. Demir cevheri fiyatlarında kaydedilen hızlı artış, çelik üreticilerinin kârlılığını olumsuz etkilemişti.

1 Mayıs tarihi itibarıyla, ihracattaki vergi iadesi uygulamasının çelik mamullerinin bir kısmı için kaldırılması, söz konusu ayda çelik ihracatının aylık %33,9 düşüş yaşamasına neden oldu. Çelik ihracatı gelecekte de sıkıntılar yaşamaya devam edecek.

Çin’de çelik fiyatlarının Haziran ayında talebin gevşemesiyle birlikte sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.