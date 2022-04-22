CISA: Çin’de çelik fiyatları Mart ayında hafifçe arttı

Cuma, 22 Nisan 2022 17:06:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede çelik fiyatlarının Mart ayında son kullanıcılardan gelen talebin yavaş toparlanmasına ve pandeminin pek çok bölgeyi olumsuz etkilemesine bağlı olarak hafifçe arttığı belirtildi.

CISA’nın açıklamasına göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların Nisan ayında dikkat etmesi gereken birkaç etken var.

10 Nisan tarihi itibarıyla ülkenin 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam stokları yıllık 2,04 milyon mt veya %13,1 ve 31 Mart tarihine kıyasla %1,1 düşerek 13,56 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, Mart ayında ülkenin ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 88,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ayrıca 31 Mart tarihi itibarıyla Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI) aylık %14,53 artışla ve yıllık %3,18 düşüşle 158,39$/mt seviyesinde yer aldı. Koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda fiyatları ise sırasıyla aylık %23,88, %20,8 ve %4,14 yükseldi.

Çin bu yıl içerisinde ham çelik üretimini azaltmayı hedefliyor. Ülkenin çok bölgesinde devam eden pandeminin çelik piyasasını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.